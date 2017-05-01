А.Меркель обговорила порядок G20 з Саудівською Аравією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель впродовж візиту до Саудівської Аравії, першого за останні 7 років, обговорила порядок G20, двосторонні відносини і співпрацю в антитерористичній боротьбі, передає УНН, з посиланням на офіційний сайт канцлера.
За її словами, Німеччина зацікавлена у співпраці з Ер-Ріядом, зокрема, в тому, щоб захистити кордони королівства від ісламістського терору. З цією метою бундесвер готовий навчати в Німеччині солдатів саудівської армії, а також поліцейських.
«Ми не можемо всюди в світі тримати німецьких солдатів, але ми можемо з готовністю передавати наше ноу-хау, це важливо», - сказала Меркель, коментуючи підписання в ході візиту відповідної угоди між міністерствами оборони двох країн.
Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа та Туреччина не повинні відвертатись одне від одного, але введення смертної кари цілком може служити приводом для припинення переговорів,