А.Меркель и Ф.Олланд призвали к единству в Европе перед лицом больших проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркнули необходимость европейского единства перед лицом растущих внутренних и внешних угроз, в том числе подъем популизма по всей Европе и угроз США отказаться от соглашения о свободной торговле, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Европа сталкивается с большими внутренними и внешними вызовами, которые мы ... можем преодолеть только работая вместе", - сказала А.Меркель.
Она добавила: "Нам нужна понятная общая приверженность ЕС, к тому, что мы достигли, и к ценностям наших либеральных, демократических демократий".
Ф.Олланд заявил, что подъем популистов на континенте является серьезной угрозой для Европейского Союза.
"Чтобы быть очень честным, то угрозы Европе приходят не только извне, но и изнутри. Это означает увеличение экстремистов, использующих внешние факторы, чтобы вызвать разрушение внутри страны", - сказал Ф.Олланд.
Лидеры двух стран не отвечали на вопросы.