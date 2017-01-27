А.Меркель і Ф.Олланд закликали до єдності у Європі перед лицем великих проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд наголосили на необхідності європейської єдності перед люцем зростаючих внутрішніх і зовнішніх загроз, в тому числі підйом популізму по всій Європі і погроз США відмовитися від угоди про вільну торгівлю, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Європа стикається з великими внутрішніми і зовнішніми викликами, які ми ... можемо подолати лише працюючи разом", - сказала А.Меркель.
Вона додала: "Нам потрібна зрозуміла загальна прихильність до ЄС, до того, що ми досягли, і до цінностей наших ліберальних, демократичних демократій".
Ф.Олланд заявив, що підйом популістів на континенті є серйозною загрозою для Європейського Союзу.
"Щоб бути дуже чесним, то загрози Європі приходять не лише ззовні, але й зсередини. Це означає збільшення екстремістів, які використовують зовнішні чинники, щоб викликати руйнування всередині країни", - сказав Ф.Олланд.
Лідери двох країн не відповідали на запитання.