А.Макаревич об отказе в участии Ю.Самойловой в "Евровидении": неуклюже получилось
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал окончательный отказ Украины пускать российскую конкурсантку "Евровидение" Юлию Самойлову и решение "Первого канала" официально отказаться от трансляции конкурса, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Я думаю, это глупость с обеих сторон. И с украинской стороны глупость, и с нашей неуклюже получилось", - сказал музыкант.
По его мнению, люди, которые готовили Ю.Самойлову к конкурсу, явно были в курсе украинских законов и в курсе того, что она бывала в Крыму.
"Если они сознательно шли на этот конфликт - ну, это просто глупо", - заявил он.
В то же время, считает музыкант, Украина могла бы сделать исключение ради события, от которого зависит престиж государства.
Ранее "Первый канал" отказался заменять певицу Юлию Самойлову на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.