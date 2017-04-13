А.Макаревич про відмову в участі Ю.Самойлової в “Євробаченні”: незграбно вийшло
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Лідер гурту “Машина часу” Андрій Макаревич прокоментував остаточну відмову України пускати російську конкурсантку “Євробачення” Юлію Самойлову і рішення "Першого каналу" офіційно відмовитися від трансляції конкурсу, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
“Я думаю, це дурість з обох сторін. І з української сторони дурість, і з нашої незграбно вийшло”, - сказав музикант.
На його думку, люди, які готували Ю.Самойлову до конкурсу, явно були в курсі українських законів і в курсі того, що вона бувала в Криму.
“Якщо вони свідомо йшли на цей конфлікт — ну, це просто нерозумно”, — заявив він.
У той же час, вважає музикант, Україна могла б зробити виняток заради події, від якої залежить престиж держави.
Раніше "Перший канал" відмовився замінювати співачку Юлію Самойлову на конкурсі “Євробачення” в Києві.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.