А.Дуда: президентство Д.Трамп дает надежду на новые возможности для сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда поздравил Дональда Трампа с победой и выразил надежду, что это может принести новые возможности для двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в своем письме к Дональду Трампу, опубликованном на сайте президента Польши, передает УНН.
"Я хотел бы поздравить вас с победой в выборах 45-го президента Соединенных Штатов, и желаю вам удачного президентства ... Польско-американские отношения стали важным столпом европейской и трансатлантической стабильности. Мы искренне надеемся, что ваше президентство откроет новые возможности для сотрудничества, основанного на взаимных обязательствах ", - написал А.Дуда.
Напомним, А.Парубий считает, что победа Д.Трампа - это новые возможности для Украины .
Как сообщал УНН, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США .