А.Дуда: президентство Д.Трамп дает надежду на новые возможности для сотрудничества

"Я хотел бы поздравить вас с победой в выборах 45-го президента Соединенных Штатов, и желаю вам удачного президентства ... Польско-американские отношения стали важным столпом европейской и трансатлантической стабильности. Мы искренне надеемся, что ваше президентство откроет новые возможности для сотрудничества, основанного на взаимных обязательствах ", - написал А.Дуда.

Напомним, А.Парубий считает, что победа Д.Трампа - это новые возможности для Украины .

Как сообщал УНН, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США .