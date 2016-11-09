А.Дуда: президентство Д.Трампа дає надію на нові можливості для співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда привітав Дональда Трампа з перемогою та висловив сподівання, що це може принести нові можливості для двостороннього співробітництва. Про це він заявив у своєму листі до Дональда Трампа, опублікованому на сайті президента Польщі, передає УНН.
"Я хотів би привітати вас з перемогою у виборах 45-го президента Сполучених Штатів, і бажаю вам вдалого президенства…Польсько-американські відносини стали важливим стовпом європейської та трансатлантичної стабільності. Ми щиро сподіваємося, що ваше президентство відкриє нові можливості для співпраці, заснованої на взаємних зобов'язаннях", - написав А.Дуда.
Нагадаємо, А.Парубій вважає, що перемога Д.Трампа - це нові можливості для України.
Як повідомляв УНН, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.