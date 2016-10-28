А.Аваков задекларировал коллекцию оружия, дорогих вин и антиквариат (расширено)

Согласно декларации, А.Аваков в прошлом году получил заработной платы 228 тыс. 414 грн, работая в Министерстве внутренних дел. Жена министра получила 187 тыс. 153 грн зарплаты.

В декларации отмечается, что министр получил доход от отчуждения движимого имущества на сумму 1 млн 450 тыс. грн. А жена - на сумму 2 млн 230 тыс. грн.

В прошлом году А.Аваков получил наличные средства на следующие суммы: 265 тыс. грн 178 тыс. долл., 118 тыс. долл., 2 тыс. 100 фунтов стерлингов. Жена министра получила 1 млн 300 тыс. грн, 275 тыс. долл., 30 тыс. евро.

Также в декларации указаны активы в драгоценных (банковских) металлах на 200 тыс. грн и средства, размещенные на банковских счетах: 14 тыс. 122 грн, 218 тыс. 174 грн, 31 грн, а также средства жены - 148 тыс. 640 грн.

Как отмечается в документе, А.Аваков с женой имеют в собственности два земельных участка площадью по 1,2 кв.м в Коробочкино в Харьковской области. Также жена министра имеет квартиру в Харькове площадью 657,90 кв.м. В декларации указано, что А.Аваков имеет две квартиры площадью 39,30 кв.м в Харьковской области и 70,9 кв.м в Харькове.

Также в декларации указано, что жена министра внутренних дел является владелицей ПАО "Инвестор", ДП "Инвестор Элит Строй", ООО "Исследовательский центр медиатехнологий", ДП "Органика 2007", ДП "Инвестор охрана сервис", ООО "Ветер", ДП "Карст-8", ООО "Бэдж", ООО "Энергетические машины", ООО "Инвестор-фонд", ООО "Телекомпания АТН", ДП "Инвестор Элит Сервис", ООО "Издательский дом Инвестор".

Кроме того, в декларации указаны акции А.Авакова и его жены, номинальной стоимостью 20 тыс. грн, 3 грн, 210 грн, 1 млн 315 тыс. 607 грн.

В своей декларации А.Аваков отметил, что имеет в собственности 18 картин, 4 часов, 3 коллекции монет, 4 коллекции картин, 5 икон, 3 антикварных часов, 2 коллекции почтовых марок, коллекцию вин, 11 бутылок вина (отдельно от коллекции вин), 10 наборов мебели, антикварное зеркало, набор светильников, коллекции: статуэток, холодного оружия, 4 женские шубы, 3 сумки, драгоценности, в том числе колье, кольца и бриллианты, 110 серебряных медалей, коллекции виниловых пластинок и коллекции аудио-видео записей на различных носителях 20-21 ст. (диски, кассеты, пленка) в количестве около 5 000 экземпляров, коллекция этикеток вина Mouton-Rothchild разных лет.