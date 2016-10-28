А.Аваков задекларував колекцію зброї, дорогих вин і антикваріат (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав свою електронну декларацію у відповідний реєстр. Її розміщено в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, А.Аваков минулого року отримав заробітну плату 228 тис. 414 грн, працюючи в Міністерстві внутрішніх справ. Дружина міністра отримала 187 тис. 153 грн зарплати.
У декларації зазначається, що міністр отримав дохід від відчуження рухомого майна на суму 1 млн 450 тис. грн. А дружина — на суму 2 млн 230 тис. грн.
У минулому році А.Аваков отримав готівкові кошти на такі суми: 265 тис. грн 178 тис. дол., 118 тис. дол., 2 тис 100 фунтів стерлінгів.Дружина міністра отримала 1 млн 300 тис. грн, 275 тис. дол., 30 тис. євро.
Також у декларації вказано активи у дорогоцінних (банківських) металах на 200 тис. грн. та кошти, розміщені на банківських рахунках 14 тис. 122 грн, 218 тис. 174 грн, 31 грн, а також кошти дружини — 148 тис. 640 грн.
Як зазначається в документі, А.Аваков із дружиною мають у власності дві земельні ділянки площею по 1,2 кв.м. у Коробочкиному на Харківщині. Також дружина міністра має квартиру в Харкові площею 657,90 кв.м. У декларації зазначено, що А.Аваков має дві квартири площею 39,30 кв.м. у Харківській області і 70,9 кв.м. у Харкові.
Також у декларації зазначено, що дружина міністра внутрішніх справ є власницею ПАТ “Iнвестор”, ДП “Iнвестор Еліт Буд”, ДП “Дослідний центр медіатехнологій”, ПП “Органіка 2007”, ДП “Iнвестор охорона сервіс”, ТОВ “Вітер”, ПП “Карст-8”, ТОВ “Бедж”, ТОВ “Енергетичні машини”, ТОВ “Iнвестор-фонд”, ТОВ “Телекомпанія АТН”, ДП “Iнвестор Еліт Сервіс”, ТОВ “Видавничий будинок Iнвестор”.
Крім того в декларації вказано акції А.Авакова та його дружини, номінальною вартістю 20 тис. грн., 3 грн, 210 грн, 1 млн 315 тис. 607 грн.
У своїй декларації А.Аваков зазначив що має у власності 18 картин, 4 годинники, 3 колекції монет, 4 колекції картин, 5 ікон, 3 антикварні годинники, 2 колекції поштових марок, колекція вин, 11 пляшок вина (окремо від колекції вин), 10 наборів меблів, антикварне дзеркало, набір світильників, колекції: статуеток, холодної зброї, 4 жіночі шуби, 3 сумки, коштовності, зокрема кольє, персні та діаманти, 110 срібних медалей, колекції вінілових пластинок та колекція аудіо-відео записів на різноманітних носіях 20 — 21 ст.ст. (диски, касети, плівка) в кількості близько 5000 примірників, колекція етикеток вина Mouton-Rothchild різних років.