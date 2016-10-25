А.Аваков в Токио начал переговоры о поддержке японским правительством реформы правоохранительной системы в Украине

"Текущий акцент - современная система центров управления полицейскими патрульными и полицейскими силами - система реагирования на обращения людей, технический мониторинг и организация системного взаимодействия всех служб от патрульного до криминалиста, полицейского, управляющего движения", - отметил Аваков.

По словам Министра внутренних дел Украины такой мегаполис как Токио сумел наладить "управление движением в городе, предотвращения пробок, регулирования потоков машин по времени с учетом новейших технических средств и алгоритмов регулирования с приоритетом общественного транспорта".

"На футуристических фото Центр полиции Японии - центр управления патрульными и приема обращений и центр управления дорожным движением", - добавил он.

Напомним, что в течение четырех дней министр внутренних дел Украины Арсений Аваков будет находиться с официальным визитом в Японии. Во время визита запланированы встречи с руководством Национальной комиссии по общественной безопасности Японии, Министерства иностранных дел Японии и Главного полицейского управления Токио.