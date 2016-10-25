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А.Аваков у Токіо розпочав переговори про підтримку японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні

А.Аваков у Токіо розпочав переговори про підтримку японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні

Київ • УНН

 • 8235 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На зустрічі з міністром Мацумото обмовили ключові питання продовження підтримки японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні, передає УНН з посиланням на Facebook.

“Поточний акцент — найсучасніша система центрів управління поліцейськими патрульними і поліцейськими силами — система реагування на звернення людей, технічний моніторинг і організація системної взаємодії всіх служб від патрульного до криміналіста, поліцейського, керуючого руху,” — зазначив А.Аваков.

За словами Міністра внутрішніх справ України такий мегаполіс як Токіо зумів налагодити “управління рухом в місті, запобігання пробок, регулювання потоків машин в часі з урахуванням новітніх технічних засобів і алгоритмів регулювання з пріоритетом громадського транспорту”.

“На футуристичних фото Центр поліції Японії — центр управління патрульними і прийому звернень і центр управління дорожнім рухом,” — додав він.

Нагадаємо, що протягом чотирьох днів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуватиме з офіційним візитом у Японії. Під час візиту заплановані зустрічі з керівництвом Національної комісії з громадської безпеки Японії, Міністерства закордонних справ Японії та Головного поліцейського управління Токіо.

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