А.Аваков у Токіо розпочав переговори про підтримку японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На зустрічі з міністром Мацумото обмовили ключові питання продовження підтримки японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні, передає УНН з посиланням на Facebook.
“Поточний акцент — найсучасніша система центрів управління поліцейськими патрульними і поліцейськими силами — система реагування на звернення людей, технічний моніторинг і організація системної взаємодії всіх служб від патрульного до криміналіста, поліцейського, керуючого руху,” — зазначив А.Аваков.
За словами Міністра внутрішніх справ України такий мегаполіс як Токіо зумів налагодити “управління рухом в місті, запобігання пробок, регулювання потоків машин в часі з урахуванням новітніх технічних засобів і алгоритмів регулювання з пріоритетом громадського транспорту”.
“На футуристичних фото Центр поліції Японії — центр управління патрульними і прийому звернень і центр управління дорожнім рухом,” — додав він.
Нагадаємо, що протягом чотирьох днів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуватиме з офіційним візитом у Японії. Під час візиту заплановані зустрічі з керівництвом Національної комісії з громадської безпеки Японії, Міністерства закордонних справ Японії та Головного поліцейського управління Токіо.