Глава МВД: не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию во время Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел заверили, что не позволят российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине во время песенного конкурса "Евровидение". Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы тщательно готовимся к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017". Мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом городе. Мы не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, на сегодня степень безопасности является чрезвычайно высоким на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".