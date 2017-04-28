Глава МВД: не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию во время Евровидения

"Мы тщательно готовимся к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017". Мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом городе. Мы не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, на сегодня степень безопасности является чрезвычайно высоким на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".