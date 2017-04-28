Голова МВС: не дозволимо російським провокаторам розхитати ситуацію під час Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не дозволять російським провокаторам розхитати ситуацію в Україні під час пісенного конкурсу "Євробачення". Про це заявив голова МВС Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Ми ретельно готуємося до проведення пісенного конкурсу „Євробачення-2017“. Ми не бачимо загроз ні у Києві, ні в будь-якому іншому місті. Ми не дозволимо російським провокаторам розхитати ситуацію в України”, — наголосив очільник МВС.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман, на сьогодні ступінь безпеки є надзвичайно високим на час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.