А.Артеменко рассказал, у скольких нардепов есть паспорта других государств

"По моим подсчетам, у 102 народных депутатов загранпаспорта (паспорта других государств - ред.) других государств", - сказал А.Артеменко.

При этом он заявил, что его канадский паспорт в соответствии с требованиями законодательства аннулирован еще в августе 2014 года.

Нардеп не исключил, что законопроект о запрете двойного гражданства будет проголосован "другим способом, в альтернативный способ, или вместе с моим".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.