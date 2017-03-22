А.Артеменко рассказал, у скольких нардепов есть паспорта других государств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Более ста народных депутатов имеют паспорта других государств. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины Андрей Артеменко, передает корреспондент УНН.
"По моим подсчетам, у 102 народных депутатов загранпаспорта (паспорта других государств - ред.) других государств", - сказал А.Артеменко.
При этом он заявил, что его канадский паспорт в соответствии с требованиями законодательства аннулирован еще в августе 2014 года.
Нардеп не исключил, что законопроект о запрете двойного гражданства будет проголосован "другим способом, в альтернативный способ, или вместе с моим".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.