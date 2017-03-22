А.Артеменко розповів, у скількох нардепів є паспорти інших держав
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Більше ста народних депутатів мають паспорти інших держав. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат України Андрій Артеменко, передає кореспондент УНН.
“За моїми підрахунками, 102 народних депутати мають закордонні паспорти (паспорти інших держав — ред.) інших держав”, — сказав А.Артеменко.
При цьому він заявив, що його канадський паспорт згідно вимог законодавства анульований ще у серпні 2014 року.
Нардеп не виключив, що законопроект про заборону подвійного громадянства буде проголосований “в інший спосіб, в альтернативний спосіб, або разом з моїм”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів.