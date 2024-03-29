99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Сто картин, похищенных россиянами из Херсонского художественного музея, стопроцентно находятся в лапах оккупантов. 99 из них - на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко, передает УНН.

В Херсонском музее отмечают, что 100 идентифицированных работ - это капля в море, менее 1% украденного, ведь под видом так называемой "эвакуации" оккупанты вывезли более 10 тысяч произведений искусства.

"Но каждая картина, каждая графическая работа, каждое произведение - все, что мы идентифицируем, является неоспоримым доказательством того, что украденные работы (по крайней мере эти) находятся в руках российских арт-мародеров. И чтобы преступники по своей привычке не сказали, что "их там не было", мы максимально фиксируем все, что видим на фотографиях и видео из Крыма и Геническа.

Кстати, из этой сотни идентифицированных работ 99 находятся в оккупированном Крыму, в Центральном музее Тавриды. Местонахождение одной, которая "засветилась" в Геническе, неизвестно (возможно, где-то в том же Геническе, хотя это лишь предположение), но похитители подтверждают, что "Фаэтон в Севастополе" Константина Коровина где-то у них", - говорится в сообщении.

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В Херсонском музее уверяют, что продолжают пополнять список работ, незаконное пребывание которых в руках оккупантов не вызывает сомнений.