985 тонн зерна арестованы в Херсонском порту за уклонение от налогов

"В рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, было установлено, что группа злоумышленников зарегистрировала ряд фиктивных предприятий, с помощью которых создавались условия для уклонения от уплаты налогов компаниями реального сектора экономики, осуществляющих экспорт сельхозпродукции в адрес предприятий-нерезидентов",- отмечает С.Билан.

Также было установлено, что компании-экспортеры не отображались в Едином реестре налоговых накладных операции по закупке реализованной продукции.

"В результате проведенного ряда обысков в Херсонском порту было обнаружено и изъято 985 тонн зерна ориентировочной стоимостью 3,7 миллиона гривен. Сейчас указанное зерно арестовано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за отсутствия законного органа, ответственного за сертификацию украинского зерна, эксперты прогнозируют риск роста контрабандного и завезенного "вчерную" зерна без документов.