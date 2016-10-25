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15 марта, 19:03 • 115517 просмотра

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985 тонн зерна арестованы в Херсонском порту за уклонение от налогов

985 тонн зерна арестованы в Херсонском порту за уклонение от налогов

Киев • УНН

 • 6067 просмотра

КИЕВ. 25 жостня. УНН. Сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции через Херсонский порт, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, было установлено, что группа злоумышленников зарегистрировала ряд фиктивных предприятий, с помощью которых создавались условия для уклонения от уплаты налогов компаниями реального сектора экономики, осуществляющих экспорт сельхозпродукции в адрес предприятий-нерезидентов",- отмечает С.Билан.

Также было установлено, что компании-экспортеры не отображались в Едином реестре налоговых накладных операции по закупке реализованной продукции.

"В результате проведенного ряда обысков в Херсонском порту было обнаружено и изъято 985 тонн зерна ориентировочной стоимостью 3,7 миллиона гривен. Сейчас указанное зерно арестовано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за отсутствия законного органа, ответственного за сертификацию украинского зерна, эксперты прогнозируют риск роста контрабандного и завезенного "вчерную" зерна без документов.

 

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