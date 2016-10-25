985 тонн зерна заарештовано в Херсонському порту за ухилення від податків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жостня. УНН. Співробітники податкової міліції розкрили схему з ухилення від сплати податків при експорті сільськогосподарської продукції через Херсонський порт, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В рамках операції „Рубіж-2016“ і розслідування кримінального провадження, було встановлено, що група зловмисників зареєструвала ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких створювалися умови для ухилення від сплати податків компаніями реального сектора економіки, які здійснюють експорт сільгосппродукції на адресу підприємств-нерезидентів,” — зазначає С.Білан.
Також було встановлено, що компанії-експортери не відображалися в Єдиному реєстрі податкових накладних операції із закупівлі реалізованої продукції.
“В результаті проведеного ряду обшуків в Херсонському порту було виявлено та вилучено 985 тонн зерна орієнтовною вартістю 3,7 мільйона гривень. Наразі вказане зерно заарештовано,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, через відсутність законного органу, відповідального за сертифікацію українського зерна, експерти прогнозують ризик росту контрабандного та завезеного “вчорну” зерна без документів.