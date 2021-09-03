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900 домов в столице остались без газа: жители заявляют о шантаже со стороны "Киевгаза"

900 домов в столице остались без газа: жители заявляют о шантаже со стороны "Киевгаза"

Киев  •  УНН

 • 58197 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве более 900 домов были временно отключены от газа по техническим причинам, а вот для подключения "Киевгаз" требует заключения договоров с компаниями-подрядчиками из определенного перечня. Об этом УНН рассказали жители Голосеевского района, дома которых попали под отключение.

Официально

"2 сентября с 9:00 в части домов Голосеевского района Киева и Обуховского района Киевской области будет ограничено газоснабжение, в частности это 900 домов Конча-Заспы. Отключение связано с ремонтными работами, которые будет выполнять "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении на официальном портале "Киевгаз".

Как сообщили в компании, специалисты Боярского линейного производственного управления магистральных газопроводов заменят кран на газопроводе-отводе до газораспределительной станции "Конча-Заспа".

Жителей на время ограничения газоснабжения попросили перекрыть краны на газовых приборах и на газопроводе перед ними. В компании сообщили также, что распределение газа к домам компания начнет восстанавливать поэтапно, после завершения ремонтных работ.

На момент пуска газа хозяин или его представитель должны находиться в помещении и предоставить беспрепятственный доступ представителям АО "Киевгаз" к газовым сетям и газовым приборам дома.

Восстановление распределения газа будет выполняться при отсутствии нарушений Кодекса газораспределительных систем, Правил безопасности систем газоснабжения и ГСН В.2.5-20: 2018.

При этом ни день, ни время, когда же в дома подадут газ, не указывается.

Ситуация по словам жителей

Как сообщили УНН местные жители, газ был отключен еще 1 сентября. По состоянию на 14 часов 3 сентября снабжение его не восстановлено. А жителям сообщили, что восстановление произойдет после предоставления актов проверки дымовых и вентиляционных каналов и договора на обслуживание газового оборудования (котлов, колонок). И вот здесь начинается самое интересное - логические якобы требования, по словам жителей, получили форму шантажа. Так, представители "Киевгаз" требуют заключения договоров только с фирмами-подрядчиками из определенного перечня и угрожают не включать газ, пока эти договоры не подпишут владельцы всех отключенных домов. Также жители рассказали, что в компании заявили о том, что проинформировали их о необходимости наличия всех вышеупомянутых договоров за две недели до отключения.

УНН пытался получить комментарий представителей "Киевгаза" по телефону, однако пока это не удалось. Поэтому мы направили запрос.

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