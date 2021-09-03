900 будинків у столиці залишилися без газу: мешканці заявляють про шантаж з боку "Київгазу"

900 будинків у столиці залишилися без газу: мешканці заявляють про шантаж з боку "Київгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві понад 900 будинків були тимчасово відключені від газу з технічних причин, а ось для підключення “Київгаз” вимагає заключення договорів з компаніями-підрядниками з визначеного переліку. Про це УНН розповіли мешканці Голосіївського району, помешкання яких потрапили під відключення.
Офіційно
“2 вересня з 9 години у частини будинків Голосіївського району Києва та Обухівського району Київської області буде обмежене газопостачання, зокрема це 900 будинків Конча-Заспи. Відключення пов’язане із ремонтними роботами, які буде виконувати "Оператор ГТС України", — йдеться у повідомленні на офіційному порталі “Київгаз”.
Як повідомили у компанії, спеціалісти Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів замінять кран на газопроводі-відводі до газорозподільної станції “Конча-Заспа”.
Мешканців на час обмеження газопостачання попросили перекрити крани на газових приладах та на газопроводі перед ними. У компанії повідомили також, що розподіл газу до будинків компанія розпочне відновлювати поетапно, після завершення ремонтних робіт.
На момент пуску газу господар або його представник повинні перебувати в помешканні та надати безперешкодний доступ представникам АТ “Київгаз” до газових мереж та газових приладів будинку.
Відновлення розподілу газу буде виконуватися за відсутності порушень Кодексу газорозподільних систем, Правил безпеки систем газопостачання та ДБН В.2.5-20:2018.
При цьому ні день, ні час, коли ж до помешкань подадуть газ, не вказується.
Ситуація за словами мешканців
Як повідомили УНН місцеві жителі, газ було відключено ще 1 вересня. Станом на 14 годину 3 вересня постачання його не відновлене. А мешканцям повідомили, що відновлення відбудеться після надання актів перевірки димових та вентиляційних каналів та договору на обслуговування газового обладнання (котлів, колонок). І ось тут починається найцікавіше — логічні нібито вимоги, за словами мешканців, набули форму шантажу. Так, представники “Київгазу” вимагають заключення договорів лише з фірмами-підрядниками з певного переліку та погрожують не вмикати газ, допоки ці договори не підпишуть власники усіх відключених будинків. Також мешканці розповіли, що в компанії заявили про те, що поінформували їх про необхідність наявності усіх вище згаданих договорів за два тижні до відключення.
УНН намагався отримати коментар представників “Київгазу” телефоном, однак поки це не вдалося. Тому ми направили запит.