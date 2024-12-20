9 человек пострадали от атаки рф на Киев, данные о погибшем подтверждаются - мэр
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Киев пострадали 9 человек, четверо из них госпитализированы. Также обнаружено тело одного погибшего.
В результате вражеской атаки на Киев пострадали 9 человек, четверо из них госпитализированы. Также обнаружено тело одного погибшего. Об этом в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четырех из них госпитализировали. Также обнаружили тело одного погибшего
Ранее сообщалось о 7 пострадавших от атаки рф на Киев. ГСЧС заявляло, что обнаружили одного погибшего.
В Киеве после атаки рф обнаружили погибшего - ГСЧС20 дек. 2024, 06:50 • 6772 просмотра