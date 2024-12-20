В Киеве после атаки рф обнаружили погибшего - ГСЧС
Киев • УНН
В Киеве в результате российской атаки пострадали три района города, зафиксированы пожары и разрушения. ГСЧС сообщает об одном погибшем.
ГСЧС Украины сообщает об одном погибшем в Киеве в результате атаки российских войск, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
Детали
С самого утра враг совершил атаку на столицу. Работы, как указано, происходят по нескольким адресам:
- Голосеевский район: произошло возгорание 5 автомобилей. Повреждено дорожное покрытие, с последующей разгерметизацией газовой трубы. Пожар ликвидирован. Продолжаются работы по ликвидации разгерметизации трубы.
Выявлен 1 погибший и один человек пострадал
По другому адресу упали обломки, в результате чего, произошло возгорание в одном из зданий на 13-м этаже. Обвал конструкций, вход на 15-й этаж завален, продолжается разбор конструкций. Кроме того, осуществляется поиск людей. По предварительной информации, есть 2 пострадавших.
- Соломенский район: в результате падения обломков в 3-этажном здании произошло возгорание. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.
- Шевченковский район: возгорание в административном здании на площади 100 кв. м отдельными очагами. Проводятся работы по поиску пострадавших.
Спасатели продолжают работать на местах, информация обновляется.
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