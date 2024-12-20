7 человек пострадали из-за атаки рф в Киеве, медики не подтверждают жертв - мэр

7 людей пострадали в результате вражеской атаки в Киеве, двое из них госпитализированы, по информации медиков, погибших в настоящее время нет, сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки уже 7 человек пострадали. Двух из них госпитализировали. По информации медиков, погибших в настоящее время нет