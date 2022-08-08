8 августа – День войск связи ВСУ

Детали

Этот вид войск есть важным звеном украинской армии. На связистах лежат обязанности по налаживанию каналов коммуникации и своевременной передаче информации на места.

Праздник отмечается ежегодно 8 августа. Установлен в Украине "…учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства…" согласно Указу Президента Украины "О Дне войск связи" от 1 февраля 2000 г. № 154/2000.

Напомним

Вчера, 7 августа, в Украине отмечали День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.