8 августа – День войск связи ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня, 8 августа, профессиональный праздник отмечают военнослужащие Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Этот вид войск есть важным звеном украинской армии. На связистах лежат обязанности по налаживанию каналов коммуникации и своевременной передаче информации на места.
Праздник отмечается ежегодно 8 августа. Установлен в Украине "…учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства…" согласно Указу Президента Украины "О Дне войск связи" от 1 февраля 2000 г. № 154/2000.
Напомним
Вчера, 7 августа, в Украине отмечали День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.