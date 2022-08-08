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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 8808 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ

8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ

Київ • УНН

 • 952305 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні, 8 серпня, професійне свято відзначають військовослужбовці Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Цей вид військ є важливою ланкою української армії. На зв'язківцях лежать обов'язки щодо налагодження каналів комунікації та своєчасної передачі інформації на місця.

Свято відзначається щорічно 8 серпня. Встановлено в Україні "…ураховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави…" згідно з Указом Президента України "Про День військ зв'язку" від 1 лютого 2000 р. № 154/2000.

Нагадаємо 

Вчора, 7 серпня, в Україні відзначали День Повітряних сил Збройних Сил України.

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