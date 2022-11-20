75 процентов россиян поддерживают российскую агрессию против Украины - разведка

“Политика кремля, это не политика всего населения России. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет. Мы наблюдали такую ситуацию при Советском Союзе, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового”, – отметил представитель военной разведки Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 80% россиян потеряли свои сбережения с начала войны в Украине



