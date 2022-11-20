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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50314 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 90091 перегляди

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31 березня, 14:30 • 169355 перегляди

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31 березня, 12:29 • 192895 перегляди

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"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України - розвідка

75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України - розвідка

Київ • УНН

 • 422096 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю виданню “KysvPost”, що 75% росіян підтримують агресію проти України, передає УНН.

“Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 80% росіян втратили свої заощадження з початку війни в Україні

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