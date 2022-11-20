75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України - розвідка

“Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

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