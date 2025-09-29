$41.480.01
13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Эксклюзивы
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
12:39
75 боевых столкновений на фронте: враг активно атакует на Покровском и Торецком направлениях

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта составляет 75. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях, совершив 19 и 10 атак соответственно.

75 боевых столкновений на фронте: враг активно атакует на Покровском и Торецком направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 75. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отбивают попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ямполь.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны успешно отбили все десять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное. До сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригоровки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Зализничное.

На Ореховском, Краматорском и Купянском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Отрадокаменка.

Армия РФ потеряла 1080 военных и 53 артиллерийские системы за сутки - Генштаб29.09.25, 07:47 • 2988 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Украина