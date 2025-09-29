75 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 3066 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 14170 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19645 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14474 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19340 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12366 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28039 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48528 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70045 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51280 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
66%
755мм
Популярнi новини
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 17180 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26244 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20280 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 17769 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13061 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 14156 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 19633 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 18060 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20562 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 76028 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрюс Кубілюс
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Польща
Данія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 2016 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13303 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26474 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 28845 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 38329 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
TikTok
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»

75 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень вздовж лінії фронту становить 75. Ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках, здійснивши 19 та 10 атак відповідно.

75 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 75. Ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивають спробу противника просунутись уперед у бік населеного пункту Ямпіль.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони успішно відбили всі десять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне. Дотепер бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районах населених пунктів Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали населені пункти Новопавлівка та Залізничне.

На Оріхівському, Краматорському і Куп’янському напрямках з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

Армія рф втратила 1080 військових та 53 артилерійські системи за добу - Генштаб29.09.25, 07:47 • 2998 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Україна