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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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74 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

74 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

14:29 • 4763 просмотра

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За сутки произошло 74 боевых столкновения, горячее всего на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. Противник активно штурмует позиции ВСУ, но защитники держат оборону и успешно отражают атаки.

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Наши защитники держат рубежи и разрушают планы россиян. Впрочем, оккупанты и дальше активно штурмуют на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16 часов пятницы, передает УНН

На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в район Дергачей.

На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. Возле Лозовой продолжается бой.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов возле Ступочек. 

На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. Сейчас еще продолжаются два боя в районе Вишневого.

Информация о захвате Торецка и Часового Яра не соответствует действительности - ОТГ "Луганск"1 ноября 2024, 13:20 • 7825 просмотров

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки в течение дня состоялось 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.

На Времовском направлении агрессор один раз атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.

На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар десятью НАРами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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