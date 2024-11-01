Информация о захвате Торецка и Часового Яра не соответствует действительности - ОТГ "Луганск"

Оперативно-тактическая группировка «Луганск» опровергла информацию о захвате Торецка и Часового Яра российскими войсками, отмечая, что враг не смог закрепиться на этих направлениях, а линия соприкосновения остается стабильной. Об этом заявила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим много сообщений о том, что россияне уже захватили эти города (Торецк и Часов Яр - ред.) и чувствуют себя там свободно - я опровергаю эту информацию. В Часовом Яру враг не пересек канал, не закрепился. Малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, и на данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент, и они не продвигаются