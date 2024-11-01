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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 8350 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Информация о захвате Торецка и Часового Яра не соответствует действительности - ОТГ "Луганск"

Информация о захвате Торецка и Часового Яра не соответствует действительности - ОТГ "Луганск"

Киев  •  УНН

13:20 • 2548 просмотра

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ОТГ «Луганск» отрицает информацию о захвате врагом Торецка и Часового Яра. Линия соприкосновения остается стабильной, а российские войска не смогли закрепиться на этих направлениях.

Оперативно-тактическая группировка «Луганск» опровергла информацию о захвате Торецка и Часового Яра российскими войсками, отмечая, что враг не смог закрепиться на этих направлениях, а линия соприкосновения остается стабильной. Об этом заявила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим много сообщений о том, что россияне уже захватили эти города (Торецк и Часов Яр - ред.) и чувствуют себя там свободно - я опровергаю эту информацию. В Часовом Яру враг не пересек канал, не закрепился. Малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, и на данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент, и они не продвигаются

- подчеркнула Бобовникова. 

Напомним 

В октябре россияне запустили 2023 «шахедов» по Украине, из которых 1185 были уничтожены. С начала года армия рф запустила почти 7 тысяч ударных беспилотников, преимущественно нацеленных на гражданскую инфраструктуру. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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