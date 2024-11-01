Информация о захвате Торецка и Часового Яра не соответствует действительности - ОТГ "Луганск"
Киев • УНН
ОТГ «Луганск» отрицает информацию о захвате врагом Торецка и Часового Яра. Линия соприкосновения остается стабильной, а российские войска не смогли закрепиться на этих направлениях.
Оперативно-тактическая группировка «Луганск» опровергла информацию о захвате Торецка и Часового Яра российскими войсками, отмечая, что враг не смог закрепиться на этих направлениях, а линия соприкосновения остается стабильной. Об этом заявила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы видим много сообщений о том, что россияне уже захватили эти города (Торецк и Часов Яр - ред.) и чувствуют себя там свободно - я опровергаю эту информацию. В Часовом Яру враг не пересек канал, не закрепился. Малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, и на данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент, и они не продвигаются
Напомним
В октябре россияне запустили 2023 «шахедов» по Украине, из которых 1185 были уничтожены. С начала года армия рф запустила почти 7 тысяч ударных беспилотников, преимущественно нацеленных на гражданскую инфраструктуру.