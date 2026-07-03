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70 иностранным дипломатам показали последствия российских ударов по Киеву

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Глава ГСЧС Андрей Даник показал иностранным дипломатам последствия обстрела в Дарницком районе. Спасателям удалось спасти 17 человек, из них 7 деблокировали из-под завалов.

70 иностранным дипломатам показали последствия российских ударов по Киеву

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник показал последствия российских ударов по Киеву 70 руководителям иностранных дипломатических миссий и международных организаций. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Представители делегации побывали на одной из самых сложных по объему работ локаций в Дарницком районе, пострадавшей в результате обстрела РФ.

Глава Службы подробно рассказал иностранным партнерам о специфике работы спасателей во время ликвидации последствий вражеской атаки.

"Во время проведения спасательных работ именно на этой локации нам удалось спасти 17 человек. Из них 7 деблокировали из-под завалов в чрезвычайно сложных условиях. За весь период полномасштабной войны на одной локации нам еще не удавалось спасти из-под завалов столько людей. Это стало возможным благодаря оперативному развертыванию спасательных подразделений.

Хочу также поблагодарить за поддержку. Благодаря поддержке международного сообщества, предоставившего тяжелую инженерную технику, спасатели смогли быстро и эффективно проводить аварийно-спасательные работы. От себя, от Службы и от народа Украины выражаю искреннюю благодарность", — сказал Андрей Даник.

Также он отметил, что заблаговременное приведение сил и средств в готовность позволило спасателям оперативно приступить к выполнению задач.

Визит состоялся при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины и ГСЧС.

Эта атака рф стала самой массированной по жилому сектору. Почти на всех локациях, где продолжались аварийно-спасательные работы, враг наносил повторные удары, поэтому специалисты ГСЧС работали в чрезвычайно сложных условиях.

Именно благодаря профессионализму спасателей и поддержке международных партнеров удается спасать десятки жизней и оперативно ликвидировать последствия вражеских ударов.

Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 10003.07.26, 10:27 • 2204 просмотра

Ольга Розгон

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