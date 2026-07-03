70 иностранным дипломатам показали последствия российских ударов по Киеву

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник показал последствия российских ударов по Киеву 70 руководителям иностранных дипломатических миссий и международных организаций. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Представители делегации побывали на одной из самых сложных по объему работ локаций в Дарницком районе, пострадавшей в результате обстрела РФ.

Глава Службы подробно рассказал иностранным партнерам о специфике работы спасателей во время ликвидации последствий вражеской атаки.

"Во время проведения спасательных работ именно на этой локации нам удалось спасти 17 человек. Из них 7 деблокировали из-под завалов в чрезвычайно сложных условиях. За весь период полномасштабной войны на одной локации нам еще не удавалось спасти из-под завалов столько людей. Это стало возможным благодаря оперативному развертыванию спасательных подразделений.

Хочу также поблагодарить за поддержку. Благодаря поддержке международного сообщества, предоставившего тяжелую инженерную технику, спасатели смогли быстро и эффективно проводить аварийно-спасательные работы. От себя, от Службы и от народа Украины выражаю искреннюю благодарность", — сказал Андрей Даник.

Также он отметил, что заблаговременное приведение сил и средств в готовность позволило спасателям оперативно приступить к выполнению задач.

Визит состоялся при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины и ГСЧС.

Эта атака рф стала самой массированной по жилому сектору. Почти на всех локациях, где продолжались аварийно-спасательные работы, враг наносил повторные удары, поэтому специалисты ГСЧС работали в чрезвычайно сложных условиях.

Именно благодаря профессионализму спасателей и поддержке международных партнеров удается спасать десятки жизней и оперативно ликвидировать последствия вражеских ударов.

Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100