7 человек пострадали в Одесской области от ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов в Одесской области ранены 7 человек. Повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, газопровод и автомобиль в трех населенных пунктах.
В Одесской области в результате атаки рф ранены 7 человек, сообщили в ГУНП в области, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, ночью 29 ноября российские войска несколько раз атаковали южный регион беспилотниками.
В трех населенных пунктах Одесского района, как указано, повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные сооружения, газопровод, автомобиль.
Сейчас известно, что ранения получили семь человек. Точная информация о количестве пострадавших уточняется
На местах событий работают все профильные службы.
Над Украиной сбили 88 из 132 вражеских дронов: что известно о последствиях атаки рф по регионам29 нояб. 2024, 07:28 • 3752 просмотра