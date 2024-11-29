7 человек пострадали в Одесской области от ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений

В Одесской области в результате атаки рф ранены 7 человек, сообщили в ГУНП в области, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, ночью 29 ноября российские войска несколько раз атаковали южный регион беспилотниками.

В трех населенных пунктах Одесского района, как указано, повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные сооружения, газопровод, автомобиль.

Сейчас известно, что ранения получили семь человек. Точная информация о количестве пострадавших уточняется - сообщили в полиции.

На местах событий работают все профильные службы.

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