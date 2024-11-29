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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
7 человек пострадали в Одесской области от ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений

7 человек пострадали в Одесской области от ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений

Киев  •  УНН

 • 2846 просмотра

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В результате ночной атаки российских дронов в Одесской области ранены 7 человек. Повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, газопровод и автомобиль в трех населенных пунктах.

В Одесской области в результате атаки рф ранены 7 человек, сообщили в ГУНП в области, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, ночью 29 ноября российские войска несколько раз атаковали южный регион беспилотниками.

В трех населенных пунктах Одесского района, как указано, повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные сооружения, газопровод, автомобиль. 

Сейчас известно, что ранения получили семь человек. Точная информация о количестве пострадавших уточняется

- сообщили в полиции.

На местах событий работают все профильные службы. 

Над Украиной сбили 88 из 132 вражеских дронов: что известно о последствиях атаки рф по регионам29 нояб. 2024, 07:28 • 3752 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
odesskaya-oblastОдесская область
ukrainaУкраина