7 марта: какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, 7 марта, в мире отмечается День детского телевидения, а православные готовятся к Масленице, сообщает УНН.
Праздник
Международный день детского телевидения и радиовещания отмечают с 1991 года. Праздник учрежден ЮНИСЕФ. Цель праздника привлечь внимание к потребности в качественном контенте для детей. Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто работает над созданием программ для детей.
Церковные праздники
У православных 7 марта - Неделя о Страшном суде (мясопустная) в 2021 году. На следующий день по Мясопусною воскресеньем начинается Масленица, предшествующая Большой пост, который продлится до 14 марта.
Также 7 марта верующие чтят память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейського.
Именины
Празднуют в этот день Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Анфиса, Вавило, Тит, Фотий, Михаил, Маврикий.
Приметы
Если сегодня будет туман, то лето будет сырым.
Если птицы в этот день активны, то следует ожидать пришествия тепла.