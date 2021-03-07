7 марта: какой праздник сегодня

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54758 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75893 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110762 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146250 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196277 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280157 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328634 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157908 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, 7 марта, в мире отмечается День детского телевидения, а православные готовятся к Масленице, сообщает УНН.

Праздник

Международный день детского телевидения и радиовещания отмечают с 1991 года. Праздник учрежден ЮНИСЕФ. Цель праздника привлечь внимание к потребности в качественном контенте для детей. Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто работает над созданием программ для детей.

Церковные праздники

У православных 7 марта - Неделя о Страшном суде (мясопустная) в 2021 году. На следующий день по Мясопусною воскресеньем начинается Масленица, предшествующая Большой пост, который продлится до 14 марта.

Также 7 марта верующие чтят память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейського.

Именины

Празднуют в этот день Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Анфиса, Вавило, Тит, Фотий, Михаил, Маврикий.

Приметы

Если сегодня будет туман, то лето будет сырым.

Если птицы в этот день активны, то следует ожидать пришествия тепла.

Украинские Национальные Новости

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