7 березня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, 7 березня, у світі відзначається День дитячого телебачення, а православні готуються до Масляної, повідомляє УНН.
Свято
Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення відзначають з 1991 року. Свято засноване ЮНІСЕФ. Мета свята привернути увагу до потреби у якісному контенті для дітей. Також у цей день своє професійне свято відзначають всіх, хто працює над створенням програм для дітей.
Церковні свята
У православних 7 березня - Тиждень про Страшний суд (М'ясопусний) в 2021 році. Наступного дня за Мясопусною неділею починається Масляна, яка передує Великий пост, і триватиме до 14 березня.
Також 7 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника і мученика Маврикія Апамейського.
Іменини
Святкують у цей день Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.
Прикмети
Якщо сьогодні буде туман, то літо буде сирим.
Якщо птахи у цей день активні, то слід чекати скорого приходу тепла.