65% украинцев выступают против идеи выборов онлайн - опрос

Детали

Большинство украинцев и раньше, и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023 года) негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею – 29%.

Сообщается, что КМИС впервые задал этот вопрос в ноябре 2021 года и сейчас снова повторили.

Справочно

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» проведен КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.