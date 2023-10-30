65% українців виступають проти ідеї виборів онлайн - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. 65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування онлайн на виборах, ідеться у результатах опитування КМІС, проведеного упродовж 30 вересня-13 жовтня, пише УНН.
Деталі
Більшість українців і раніше, і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.
Як повідомляється, КМІС уперше ставив це запитання в листопаді 2021 року і зараз знову повторили.
Довідково
Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проведено КМІС методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.