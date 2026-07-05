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5 июля в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гроз

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Непогода может осложнить работу энергетических, строительных предприятий и движение транспорта, предупреждают синоптики.

5 июля в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гроз
Фото: pixabay

В связи с опасными метеорологическими явлениями в воскресенье, 5 июля, в отдельных регионах Украины объявлен I уровень опасности - желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. 05 июля ночью в восточных и Запорожской областях, днем на северо-востоке страны грозы. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта

- говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 5 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный, температура днем 21-26°С.

Алла Киосак

ОбществоПогода и окружающая среда