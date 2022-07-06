47% немцев считают, что Украина должна быть готова к территориальным «уступкам» россии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Согласно результатам опроса на заказ крупнейшей сети телеканалов Германии RTL, 47% немцев считают, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки в переговорах с россией, пишет УНН.
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«47 процентов жителей Германии считают, что Украина должна быть готова пойти на уступки и отказаться от территории на востоке Украины, если переговоры о прекращении войны когда-нибудь состоятся. Также многие (41%) считают, что Украина не должна идти на такие компромиссы. 12% не могут дать оценку по этому вопросу», - свидетельствуют результаты опроса.
Детали
Также сообщается, что, согласно результатам, только 15% граждан Германии считают, что у немецкого правительства есть хорошо продуманные концепции и стратегии долгосрочной ориентации внешней политики Германии в отношении рф и Украины после окончания войны, помимо решения о поставках оружия. Почти три четверти (73%), напротив, считают, что у правительства Германии нет четких идей на этот счет.
56% (-2 процентных пункта) граждан Германии считают, что поставка тяжелого вооружения Украине - это правильное решение. 40% (+ 4 процентных пункта) не считают это правильным.
Неизменные 26% немцев считают, что Украина сможет снова вытеснить россию с оккупированных территорий, если Запад и Германия поставят Украине достаточно оружия. Тем не менее, две трети немцев (69%) не верят в это.
Данные были собраны институтом исследования рынка и общественного мнения forsa по заказу RTL Germany с 1 по 4 июля 2022 года. В ходе было опрошено 1 001 респондент. Статистическая погрешность: +/- 3 процентных пункта.
Напомним
Еще в конце мая советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выступил со встречным "предложением" тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки.
Он предложил им «создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Ибо никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар".