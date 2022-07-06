47% німців вважають, що Україна має бути готова до територіальних «поступок» росії

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«47 відсотків мешканців Німеччини вважають, що Україна має бути готова піти на поступки та відмовитися від території на сході України, якщо переговори про припинення війни колись відбудуться. Також багато хто (41%) вважає, що Україна не повинна йти на такі компроміси. 12% не можуть дати оцінку з цього питання», - свідчать результати опитування.

Деталі

Також повідомляється, що, згідно з результатами, лише 15% громадян Німеччини вважають, що німецький уряд має добре продумані концепції та стратегії довгострокової орієнтації зовнішньої політики Німеччини щодо росії та України після закінчення війни, крім рішення про постачання зброї. Майже три чверті (73%), навпаки, вважають, що уряд Німеччини не має чітких ідей з цього приводу.

56% (-2 відсоткові пункти) громадян Німеччини вважають, що постачання важкого озброєння Україні - це правильне рішення. 40% (+ 4 відсоткові пункти) не вважають це правильним.

Незмінні 26% німців вважають, що Україна зможе знову витіснити росію з окупованих територій, якщо Захід та Німеччина поставлять Україні достатньо зброї. Проте дві третини німців (69%) не вірять у це.

Дані були зібрані інститутом дослідження ринку та громадської думки forsa на замовлення RTL Germany з 1 по 4 липня 2022 року. У ході було опитано 1001 респондент. Статистична похибка: +/- 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо

Ще наприкінці травня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк виступив із зустрічною "пропозицією" тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки.

Він запропонував їм «створити загальний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися до своїх будинків, поки поруч стоїть російський варвар".