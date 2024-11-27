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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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41 генерал ВСУ ушел в запас по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны

41 генерал ВСУ ушел в запас по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны

Киев  •  УНН

 • 5224 просмотра

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По данным Главного управления коммуникаций ВСУ, с 24.02.2022 по 01.08.2024 года 41 генерал был уволен в запас по выводам ВЛК. За этот период на службу приняли одного высшего офицера.

С начала полномасштабной войны и до 1 августа 2024 года по состоянию здоровья (ВЛК) в запас были уволены 41 генерала, сообщило Главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН

Запрос "Радио Свобода" касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения по выводам военно-врачебных комиссий (ВЛК).

По информации, предоставленной кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава

- рассказали в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Также, как сообщается, за этот цас одного военного высшего офицерского состава было принято на военную службу.

Справочно

В высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Напомним

Минобороны планирует реформировать военно-врачебные комиссии, разделив медосмотр и административные решения. Первым этапом станет электронное направление на ВЛК через приложение "Резерв+".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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