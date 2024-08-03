Румынские пограничники сообщили украинской стороне об обнаружении тела утопленника на берегу Тисы. Это 39-й трагический случай на речном участке границы с начала вторжения рф, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.

Детали

"Тело утопленника обнаружили на румынском берегу Тисы. Об обнаружении тела с признаками длительного пребывания в воде сообщили военнослужащим ГПСУ румынские пограничники", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Информация о наличии при погибшем документов пока уточняется.

"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже 39-й трагический случай на речном участке границы. В очередной раз призываем избегать рисков, несущих угрозу вашей жизни", - отметили в ГПСУ.

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