Румынские пограничники сообщили ГПСУ о находке тела на берегу Тисы. Это 39-й трагический случай на речном участке границы с начала российского вторжения.
Румынские пограничники сообщили украинской стороне об обнаружении тела утопленника на берегу Тисы. Это 39-й трагический случай на речном участке границы с начала вторжения рф, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.
Детали
"Тело утопленника обнаружили на румынском берегу Тисы. Об обнаружении тела с признаками длительного пребывания в воде сообщили военнослужащим ГПСУ румынские пограничники", - сообщили в ГПСУ в Telegram.
Информация о наличии при погибшем документов пока уточняется.
"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже 39-й трагический случай на речном участке границы. В очередной раз призываем избегать рисков, несущих угрозу вашей жизни", - отметили в ГПСУ.
Демченко про чутки щодо "мінування" берегів Тиси: це вороже ІПСО3 июня 2024, 08:18 • 27950 просмотров