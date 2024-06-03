Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг слухи о якобы минировании берегов реки Тиса. Об этом он сказал эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

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Демченко рассказал, что враги используют тезисы о якобы заминировании берегов реки Тиса в информационной войне.

Минирование берегов Тисы для того, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения границы, - это вражеское ИПСО. Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой - ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим. Но это никоим образом не предусматривает минирование территории, или других действий, которые бы угрожали жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным способом пытаются пересечь границу - сказал Демченко.

По словам представителя, для усиления границы Госпогранслужба увеличивает количество пограничных нарядов и использует новые технические средства, такие как БПЛА и камеры видеонаблюдения.

Напомним

Известно по меньшей мере о 30 трагических случаях, когда при попытке незаконно преодолеть границу и пересечь Тису погибли украинские мужчины. В мае румынские пограничники нашли тело неизвестного утопленника в реке Тиса. Его личность устанавливают, поскольку личных документов найдено не было.

Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"