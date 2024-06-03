Демченко про чутки щодо "мінування" берегів Тиси: це вороже ІПСО
Київ • УНН
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував чутки про мінування берегів річки Тиса, заявивши, що таку дезінформацію запускає ворог.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував чутки про нібито мінування берегів річки Тиса. Про це він сказав ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Демченко розповів, що вороги використовують тези про нібито замінування берегів річки Тиса в інформаційній війні.
Мінування берегів Тиси для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону, - це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою - відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території, аби інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон
За словами речника, для посилення кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.
Нагадаємо
Відомо щонайменше про 30 трагічних випадків, коли під час спроби незаконно подолати кордон та перетнути Тису загинули українські чоловіки. У травні румунські прикордонники знайшли тіло невідомого потопельника в річці Тиса. Його особу встановлюють, оскільки особистих документів знайдено не було.
Співробітник правоохоронних органів підозрюється в організації незаконного перетину кордону "ухилянтів"30.05.24, 01:45 • 29315 переглядiв