Співробітник правоохоронних органів підозрюється в організації незаконного перетину кордону "ухилянтів"
Київ • УНН
Співробітника правоохоронних органів з Чернівецької області запідозрили в організації незаконного перетину кордону "ухилянтів"за 2000 доларів.
ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Чернівецької області за організацію незаконного переправлення "ухилянтів" через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця з Чернівецької області, який планував заробляти на "ухилянтах", що намагаються незаконно покинути країну.
Через інтернет-месенджери посадовець знаходив потенційних "клієнтів" та обіцяв їм за 2 тисячі доларів допомогти безперешкодно перетнути кордон. Він видавав чоловікам відповідний одяг і під виглядом колег перевозив їх через блокпости. Надалі "ухилянти" мали перетнути кордон пішки по заздалегідь визначеному маршруту.
Під час однієї з таких переправ правоохоронця та двох його "клієнтів" було викрито. Посадовця звільнено зі служби, йому повідомлено про підозру у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Від 3 до 10 тис. доларів: Демченко розповів, які суми платять чоловіки організаторам за незаконний перетин кордону 22.04.24, 14:21 • 19447 переглядiв