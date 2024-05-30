Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

ГБР сообщило о подозрении правоохранителю из Черновицкой области за организацию незаконной переправки "уклонистов" через границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал зарабатывать на "уклонянтах", пытающихся незаконно покинуть страну.

Через интернет-мессенджеры чиновник находил потенциальных "клиентов" и обещал им за 2 тысячи долларов помочь беспрепятственно пересечь границу. Он выдавал мужчинам соответствующую одежду и под видом коллег перевозил их через блокпосты. В дальнейшем "уклонисты" должны были пересечь границу пешком по заранее определенному маршруту.

Во время одной из таких переправ правоохранителя и двух его "клиентов" было разоблачено. Чиновник уволен со службы, ему сообщено о подозрении в совершении организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

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