Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  109695 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  111104 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100363 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103602 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102312 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125027 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120150 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118472 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

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28 мая 2024, 07:13  •  191485 просмотра
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28 мая 2024, 06:44  •  189662 просмотра

Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

Сотрудника правоохранительных органов из Черновицкой области заподозрили в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"за 2000 долларов.

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Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

В городе Днепр произошли взрывы

Взрывы прогремели в Днепре.

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В городе Днепр произошли взрывы

Раздаются взрывы в захваченной Керчи

Сообщается о взрывах в оккупированном рф городе Керчь.

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Раздаются взрывы в захваченной Керчи

4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"

По данным ПС, четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья".

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4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"

Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины

Оккупанты выпустили 4 ракеты, нанесли 43 авиаудара и использовали 364 беспилотника-камикадзе против Украины.

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Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины

В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

В течение дня оккупанты совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Общество •   •  9011 просмотра
В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе применения ударных вражеских БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы

Украинский стрелок Максим Городинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе и завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы

Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях

В Одессе, Украина, произошел взрыв, и жителей призвали оставаться в безопасных местах.

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Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях

Обнаружена ракетная угроза в областях, где объявлена тревога

Вражеская ракетная угроза была обнаружена в областях Украины, где объявлена тревога.

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Обнаружена ракетная угроза в областях, где объявлена тревога