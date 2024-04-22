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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 11:21  •  10186 просмотра

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Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников, чтобы избежать уголовной ответственности за торговлю людьми.

Расценки за незаконное пересечение границы, которые мужчины платят организаторам, колеблются от 3 до 10 тыс. долларов. Также нарушители привлекают подростков, чтобы последние выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы, делая ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Когда задерживаются нарушители, конечно с ними проводится фильтрация для того, чтобы установить организаторов, установить каким образом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали. В том числе спрашиваем и какое количество денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Мы видим, что как правило, расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам, колеблются от 3 до 10 тыс. долларов

- сказал Демченко.

Демченко рассказал, что недавний случай, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали двое подростков, которым пообещали от 2 до 9 тысяч долларов, не единичный, но, к сожалению, они есть.

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Организаторы таких незаконных схем привлекают подростков, чтобы они выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы, чтобы те в дальнейшем пытались незаконно пересечь линию государственной границы. Они в первую очередь ставят такую ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Но надо понимать, когда задерживаем и нарушителей, и подростков, то нарушителей мы привлекаем к административной ответственности, а подростков передаем родителям, а также сообщаем правоохранительные органы об уголовных действиях по незаконной переправке лиц, чтобы установить в дальнейшем организаторов

- добавил Демченко.

Напомним

Вчера Андрей Демченко рассказывал, что пограничники ежедневно фиксируют попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. За день на пунктах пропуска до 10 мужчин разоблачают на попытках незаконно пересечь границу.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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