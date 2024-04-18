На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

На Закарпатье на границе с Венгрией пограничники перехватили четырех уклонистов, которые собирались переплыть Тису на резиновой лодке. Маршрут им прокладывали двое подростков. За это путешествие нарушители границы заплатили от 2 до 9 тысяч долларов каждый. О случае рассказали, в Госпогранслужбе, передает УНН.

Двое 14-летних подростков вели четырех мужчин, которые несли с собой резиновые лодки, ведь планировали переплывать Тису. За свой "вояж под сопровождением" мужчины, жители Сумской, Львовской, Николаевской и Закарпатской областей, заплатили от 2 до 9 тысяч долларов. - говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

Нарушителей границы задержали бойцы из отдела "Вилок" Мукачевского отряда.

Сейчас правоохранители устанавливают кто еще причастен к организации незаконного путешествия. Сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили в Нацполицию.