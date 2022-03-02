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19:03 • 68755 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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38 стран обратились в Международный суд по вторжению России в Украину

Киев • УНН

 • 107300 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, что 38 стран обратились в Международный суд относительно вторжения России в Украину, об этом информирует УНН.

Цитата

"Сегодня вечером 38 стран со всего мира обратились в Международный уголовный суд по варварскому вторжению России в Украину", - заявил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Путин "не может безнаказанно совершать эти ужасные действия".

Напомним

Посла Украины Вадима Пристайко встретили аплодисментами в парламенте Соединенного Королевства.

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