38 країн звернулися до Міжнародного суду щодо вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter, що 38 країн звернулися до Міжнародного суду щодо вторгнення Росії в Україну, про це інформує УНН.
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"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну", - заявив Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що Путін "не може безкарно вчиняти ці жахливі дії".
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