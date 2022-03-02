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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 10563 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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38 країн звернулися до Міжнародного суду щодо вторгнення Росії в Україну

38 країн звернулися до Міжнародного суду щодо вторгнення Росії в Україну

Київ • УНН

 • 107308 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter, що 38 країн звернулися до Міжнародного суду щодо вторгнення Росії в Україну, про це інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну", - заявив Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що Путін "не може безкарно вчиняти ці жахливі дії".

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